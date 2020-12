Rai - Llorente non si muoverà prima del 25 gennaio: nessuno sconto a Juve e Milan

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Llorente alla Juve? La Juve sicuramente cerca un attaccante di scorta, prenderlo gratis lo farebbe volentieri. Il Napoli alla Samp l'avrebbe dato gratis, ma a Milan e Juve che sono due club interessati al giocatore, non lo darebbe gratis, chiederebbe un contributo vicino ai 5 mln. Cosi si stoppa tutto, perche Milan e Juve lo vorrebbero gratis. C'è anche una situazione tecnica, il Napoli ha deciso di bloccarlo fino all'ultima settimana di mercato viste le defezioni. Fino al 25 gennaio non credo che si muoverà, in una visione ottimistica sarebbe convocare Osimhen per il match contro l'Udinese".