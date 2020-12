Rai - Llorente-Samp, si va verso la fumata bianca: settimana decisiva, le ultime

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione di Fernando Llorente: "Llorente nella prossima settima potrebbe dire si alla Samp, stanno varando la possibilità di sei mesi con la possibilità di prolungare anche il prossimo anno. Llorente incide in maniera importante sul monte ingaggi, per il Napoli è una buona notizia. Settimana importante per l'addio di Llorente".