Rai - Llorente serve ancora al Napoli: Gattuso ne ha bloccato la cessione fino allo Spezia

Mai titolare in stagione e fino a dicembre completamente fuori dai progetti (da allora, complici gli infortuni di Osimhen e Mertens, Rino Gattuso l'ha sfruttato per far rifiatare Petagna e avere un'alternativa a gara in corso), Fernando Llorente potrebbe essere il prossimo a lasciare il Napoli. Ma fino alla partita di Coppa Italia con lo Spezia, in programma giovedì prossimo, Rino Gattuso ne ha bloccato la cessione. Si attende, ovviamente, di capire quali siano le condizioni di Victor Osimhen.