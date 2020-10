Rai - Llorente, testa a testa tra Spezia ed Elche: cifre e dettagli

Per Fernando Llorente, attaccante in uscita dal Napoli, è un testa a testa tra lo Spezia ed il club spagnolo dell'Elche, a riferirlo è il giornalista Ciro Venerato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Per l'esperto di mercato Rai il club di Serie B avrebbe formulato un'offerta ufficiale al centravanti di 2,8 milioni, un ingaggio che difficilmente sarà pareggiato dal club spagnolo.