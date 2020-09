Rai - Llorente, ultimatum dello Spezia: i liguri hanno pronta l'alternativa

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha riportato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Llorente? Lo Spezia continua ad aspettare ma non ha la pazienza di Giobbe, se entro due giorni non avrà risposta dallo spagnolo allora andrà su un altro obiettivo, già avviati sondaggi per Santander del Bologna".