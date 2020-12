Rai - Llorente vuole la Spagna, ma l'unica offerta concreta arriva dall'Italia: la situazione

Il Napoli ha dato il via libera alla Sampdoria per Fernando Llorente, disponibile a darlo via gratis. Ma il club blucerchiato deve convincere il giocatore ed il suo entourage ad accettare un contratto di sei mesi perché resta fermo su questa proposta: al massimo potrebbe allungare la durata del contratto con le opzioni. L'ex Athletic Club di Bilbao vorrebbe chiudere la carriera in Spagna, ma per ora non ci sono trattative con club iberici. Si è mossa solo la Samp, anche se in Italia piace anche al Benevento. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.