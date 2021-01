Rai - Lo spogliatoio ha detto ad ADL di essere con Gattuso: con due vittorie sarà blindato

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, nel post-partita di Napoli-Spezia ha dato le ultime su Rino Gattuso: "Il successo di oggi rinvia il problema allenatore. Le telefonate con Benitez ci sono state, ma ieri è successo qualcosa di importante. Lo zoccolo duro dello spogliatoio ha fatto capire a De Laurentiis che crede nel lavoro di Gattuso, che è con Gattuso. La situazione non è paragonabile con quella di Ancelotti. Un successo col Parma e uno col Genoa non solo blinderà Gattuso per il presente, ma forse farà tirare fuori a De Laurentiis il contratto.