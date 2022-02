Rai - Lo United vuole Osimhen: ADL lo valuta 100mln! Koulibaly può restare

Contestualmente il Napoli ha chiesto informazioni col Sassuolo per Scamacca.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di mercato dal Napoli riferite ai microfoni della 'Domenica Sportiva' dal giornalista Rai Ciro Venerato: "Victor Osimhen può lasciare il Napoli a fine stagione. Il Manchester United punta dritto sul nigeriani, Ragnick vuole l'attaccante del Napoli per rimpiazzare Cristiano Ronaldo. Sono stati già sondati il club e il giocatore, con De Laurentiis che valuta il suo cartellino 100mln. Contestualmente il Napoli ha chiesto informazioni col Sassuolo per Scamacca. Spallletti reputa l'attaccante neroverde il miglior possibile erede per Osimhen.

Kalidou Koulibaly invece può restare. La prima offerta del Napoli per il rinnovo è di 5mln più bonus fino al 2026. Nel club azzurro filtra ottimismo. L'agente del difensore ha smentito l'interesse del Barcellona per il suo assistito".