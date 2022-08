Rai - Lozano-Elmas, c'è la Premier ma il Napoli non vende più: è una promessa a Spalletti

Il club avrebbe promesso a Spalletti di non vendere più nessuno elemento della rosa, a partire proprio da Lozano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano ed Eljif Elmas resteranno a Napoli. Ad assicurarlo è Ciro Venerato della Rai che ha raccontato che i due elementi, nonostante i rumors delle ultime ore, non sono sul mercato. Questo trapela dalla dirigenza partenopea che smentisce contatti diretti con United ed Everton: i due club - si legge - avrebbero contattato per ora i rispettivi agenti, ma il club avrebbe promesso a Spalletti di non vendere più nessuno elemento della rosa, a partire proprio da Lozano.