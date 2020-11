Rai - Maksimovic e Hysaj in scadenza, non esclusi i rinnovi: Napoli non fissa deadline

Quale futuro per gli azzurri in scadenza di contratto? Al di là dell'affare-Milik, per il quale bisognerà trovare una sistemazione a gennaio, in casa Napoli anche Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj hanno un accordo che scadrà nel mese di giugno prossimo. Secondo Rai Sport, però, in un mercato così diverso dal solito a causa dell'emergenza Covid non è da escludere che arrivi il rinnovo, malgrado non sia stato fissato ancora alcun incontro. Non c'è neanche deadline, il Napoli sta lavorando anche a questi dossier. A riferirlo è l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli.