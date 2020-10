Rai - Maksimovic-Hysaj, il Napoli lavora ai rinnovi: più difficile la situazione del serbo

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta pensando ai rinnovi. Maksimovic-Hysaj? Sta cercando di collaborare con entrambi, anche se al momento sembra più collaborativo l'albanese. Hysaj fa anche un discorso di lungimiranza, restasse Gattuso nei prossimi anni ci sarebbe anche più possibilità di convincerlo. Il discorso ovviamente è su base economica, 2.8 senza rinegoziare nessun tipo di anno. Per Maksimovic qualche problema in più, sta valutando anche offerte dall'estero, Giuntoli lavora per chiarire il futuro di questi due. Fabian? Ha altri quattro anni di contratto, cosi come per Insigne se ne parlerà a tempo debito".