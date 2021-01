Rai - Malcuit, smentite dalla Fiorentina: c'è un altro club di A in pole. Per Hysaj ipotesi Roma

Il Napoli vorrebbe cedere almeno un terzino in questa finestra di mercato. Oltre a Faouzi Ghoulam, per il quale non ci sono offerte, Kevin Malcuit è il maggiore indiziato. La pista Parma è calda, mentre sia dalla Fiorentina che dal Napoli sono arrivate delle smentite sull'ipotesi di passaggio in viola. Restando in tema terzini, Elseid Hysaj è in scadenza di contratto ma non ha ancora accordi con nessuno. La Roma comunque s'è fatta avanti e lo prenderebbe volentieri. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.