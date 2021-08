Rai - Manolas, Olympiacos fermo per ora a 5-6mln: il Napoli rifiuta contropartite

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato: "De Laurentiis vorrebbe 15 milioni di euro per Kostas Manolas, ma negli ultimi giorni sono cambiate un po’ le cose. Infatti se l’Olympiacos arrivasse a 10mln più dei bonus la posizione del Napoli sarebbe molto più malleabile, il problema però è che i greci al massimo sono arrivati ad offrire 5-6mln. Ci potrebbe essere un interessamento di giocatori nell’operazione, come ad esempio Camara, ma il Napoli non vuole il centrocampista guineano. A centrocampo piacciono Zakaria, Berge e Thorsby, che piace anche all’Atalanta che però non ha ancora un accordo con la Samp. Il Napoli voglia solo un’operazione economica senza inserire contropartite tecniche".