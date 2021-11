Rai - Manolas spinge per tornare in Grecia. Giuntoli segue quattro terzini

Kostas Manolas vuole l'Olympiacos e il club greco vuole il ritorno in patria del difensore del Napoli. L'ex Roma starebbe insistendo con la dirigenza azzurra per lasciare Napoli già nel mese di gennaio. Non troverebbero invece riscontro le voci di un possibile interessamento del Napoli per il centrocampista uruguaiano, in scadenza con l'Inter, Matias Vecino.

Cristiano Giuntoli è concentrato sul mercato dei terzini, ci sarebbero quattro nomi sotto la lente d'ingrandimento del ds azzurro: Reinildo Mandava del Lille, Pervis Esupinan del Villarreal, Noussair Mazraoui dell'Ajax e Fabiano Parisi dell'Empoli.

A riferirlo è stato l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato, ai microfoni della 'Domenica Sportiva'.