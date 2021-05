Rai - Marino torna al Napoli? Nessun contatto con ADL: ecco l'idea del patron

Qualcuno ha sussurrato che il Napoli starebbe ripensando a Pierpaolo Marino in vista della prossima stagione. Ma, stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, non c'è stato nessun contatto tra l'attuale dirigente dell'Udinese e Aurelio De Laurentiis. L'idea di quest'ultimo è quella di continuare a fare il presidente-manager, per questo non sente il bisogno di avere un direttore generale. L'asset dirigenziale, dunque, non dovrebbe cambiare.