Rai - Mario Rui chiede l'aumento d'ingaggio per accettare il Galatasaray: la situazione

Per lasciare il Napoli e la Serie A ed accettare il Galatasaray e il campionato turco Mario Rui chiudere un aumento di stipendio rispetto ai 2,1 milioni di euro percepiti in azzurro. La trattativa è aperta, ma per ora la società turca fa spallucce. Il procuratore del terzino portoghese, inoltre, al momento è impegnato su altri fronti. Solo dopo entrerà nel vivo l'affare. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.