Rai - Matvienko può arrivare al posto di Gabriel, giocatore disposto ad un sacrificio

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Reguilon? Per ora c'è un elettroencefalogramma piatto. Il Napoli ha delle priorità, innanzitutto le cessioni, poi serve un esterno offensivo destro ed un difensore se parte Koulibaly. Per l'esterno sinistro si può ovviare in casa con Hysaj.

Il 12 agosto ho fatto il nome di Matvienko, la situazione è questa: quando l'ha proposto c'erano difficoltà oggettive perchè era un extracomunitario, se sfumasse Gabriel il posto da extracomunitario sarebbe libero e dunque si potrebbe muovere su Matvienko ma bisogna prima vendere perchè lo Shakhtar non lo regala. Lì lui guadagna 2 mln, sarebbe disposto a guadagnare la stessa cifra anche a Napoli pur di arrivare in un campionato competitivo".