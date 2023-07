Rai - Maxime Lopez costa troppo per essere sosia di Lobotka: ADL non investirà su di lui

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha aggiornato la situazione relativa al mercato del Napoli

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha aggiornato la situazione relativa al mercato del Napoli: "Maxime Lopez è stimato da Garcia, ma De Laurentiis non lo ha mai trattato perché ritiene sia oneroso spendere 15 milioni per un giocatore che ricopre lo stesso ruolo di Lobotka. Se Demme va via si andrà su un profilo meno importante".