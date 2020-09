Rai - Meret, c'è il gradimento dell'Inter ma per il Napoli non è sul mercato

Nei giorni scorsi l'agente di Alex Meret, Federico Pastorello è stato in visita nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Come riferisce alla radio ufficiale il giornalista Rai Ciro Venerato, si è discusso del futuro del portiere azzurro. L'eventuale cessione sarebbe solo a titolo definitivo e non in prestito. Pastorello, che lavora molto bene con l'Inter, ha riferito ad ADL del gradimento tecnico nerazzurro. Non c'è stato nessun approfondimento ma solo una chiacchierata, la cessione è un discorso da rimandare di almeno un anno. Il Napoli per ora non è disposto a privarsi dell'estremo difensore, come anticipato ieri anche da Tuttonapoli.net.