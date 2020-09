Rai - Meret, c'è l'Atalanta ma la richiesta del Napoli per il prestito è enorme: le cifre

Non mancano le offerte per Alex Meret. Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha chiarito la posizione del portiere azzurro: "A meno che l'Atalanta, che s'è fatta avanti, o chi altro non offrirà 7/8 milioni per il prestito per un anno, il giocatore andrà via solo a titolo definitivo. Il Napoli non vuole privarsi del portiere, infatti la richiesta è sproporzionata per un prestito. Se l'anno prossimo l'Inter, che si è mostrata interessata al giocatore, vorrà ancora Meret se ne riparlerà".