Rai - Meret in bilico: Vicario e Caprile i possibili portieri del futuro

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai: “Futuro di Meret? Non ci sono novità. Incontro con l'agente Pastorello al termine della stagione, si capirà così se ci sarà l'esigenza di rinnovare o di andare altrove. Il Tottenham è interessato al ragazzo, club che ha contattato anche l'entourage del ragazzo in questo mercato. Vicario possibile successore di Alex. L'opzione Caprile invece dipenderà dal futuro riscatto o meno di Gollini e ricoprirà il vice di secondo portiere di Meret o di Vicario".