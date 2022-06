Rai - Mertens, probabile addio: Anversa pista concreta, Lazio più complicata

L'Anversa è club molto ambizioso, mister Mark van Bommel è un ex compagno di squadra di 'Ciro' e chiede un biennale a cifre importanti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La partenza di Dries Mertens è sempre più probabile ogni giorno che passa. La pista belga emersa oggi è concreta. L'Anversa è club molto ambizioso, mister Mark van Bommel è un ex compagno di squadra di 'Ciro' e chiede un biennale a cifre importanti per il recordman del Napoli. Più difficile invece la pista Lazio, nonostante la presenza di Maurizio Sarri in panchina. A riportarlo è Rai Sport.