Rai - Midtsjo resta in orbita Napoli per il centrocampo, Sokratis può arrivare gratis

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Soldi in casa per fare investimento di 30 mln non ci sono, si ragiona per operazioni low cost fino all'ultimo giorno di mercato. Il nome al momento è quello di Fredrik Midtsjo dell'Az Alkmaar, anche se gli olandesi lo valutano comunque 10-12 mln. Se parte Maksimovic e resta Koulibaly ci sarebbe Sokratis che può arrivare praticamente gratis. Operazioni di giocatori che oggettivamente non spostano gli equilibri".