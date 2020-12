Rai - Milan avvisato: il Napoli non libererà Llorente gratis per una big, la situazione

Il Napoli ha aperto all'addio di Fernando Llorente gratis, ma lo lascerà libero soltanto per una squadra di medio livello e non una big. La Sampdoria s'è defilata, si sta rivolgendo ad altri profilo (vedi Torregrossa), mentre il Milan lo considera un obiettivo di secondo piano e si muoverà concretamente soltanto se dovessero saltare altre piste legate e calciatori più giovani. La volontà del centravanti spagnolo è quella di concludere la stagione in Italia, per poi trasferirsi in Spagna a giugno. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.