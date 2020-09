Rai - Milik, accordo Napoli-Roma: 3 di prestito più obbligo a 15, i dettagli sui bonus

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, al parlato di Tg Rai Sport, soffermandosi sull'affare Milik-Roma: "Accordo in serata tra Napoli e Roma per Milik. Queste le cifre ufficiali: 3 mln di euro di prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 mln, poi 3 mln di bonus facilissimi e 5 più difficili. Entro 48 ore attesa la risposta di Milk. Juve pronta ad acquistare Dzeko e mollare Suarez se il polacco darà il suo assenso. La proposta giallorossa a Milik è di 4.5 più 500mila di bonus per 5 anni".