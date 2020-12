Rai - Milik, ADL dirà no all'offerta dell'Atletico: la cifra proposta è bassa

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare di mercato: "L'Atletico per Milik non è disposto a svenarsi, non è ancora arrivata nessuna offerta al club. La società è disposta a sborsare massimo 8 milioni e l'ha fatto sapere all'entourage del calciatore. De Laurentiis, in tal caso, rifiuterà, perché valuta Milik 15 milioni di euro. L'Atletico ha chiesto al suo club di accelerare, ma sul taccuino ci sono altri attaccanti come Morton, Origi e Lacazette".