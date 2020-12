Rai - Milik, ancora muro contro muro: ADL pronto a fargli perdere gli Europei

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercqato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul tema Arek Milik: "Siamo ad un muro contro muro. Il confronto telefonico tra Giuntoli e l'agente, indica che la cosa non ha portato a nessun tipo di chiarimento. Il giocatore va via solo per soldi, tanti, 18 mln per arrivare a 15. Certo non vale 15 mln, uno che dice 'lo posso prendere a zero il primo febbraio posso mai pagarlo 15 mln?'. Il Milan potrebbe essere anche interessato anche se si parla anche di altri profili, ma può mai regalare 15 mln al Napoli? Se il Napoli vuole sbloccare Milik deve venderlo a prezzo di costo, 4-5 mln. Il Napoli è arrabbiato perchè comunque vada l'affare non lo fa, arrivando a parametro zero. De Laurentiis lo sfizio se lo vuole togliere, anche se gli costerà i 3.8 mln lordi. Il Napoli a livello di ammortamento non ci perde un euro, a bilancio puoi perderlo a zero euro, è solo un discorso di stipendio. I sei mesi li ha persi, ma vuoi mettere lo sfizio di tenerlo in tribuna e fargli perdere gli europei dopo quello che ha fatto? Gli ha fatto saltare due operazioni, con Roma e Fiorentina, e poi un anno prima aveva detto si alla Juve".