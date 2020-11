Rai - Milik cerca squadra: gli agenti lo offrono in Premier, ma ADL non intende far sconti

E' rimasto sul groppone del Napoli in estate, difficilmente accadrà lo stesso a gennaio. Arkadiusz Milik, essendo fuori dal progetto azzurro, ha un chiaro obiettivo: cambiare casacca e conquistarsi la convocazione della sua Polonia per gli Europei. Così il suo entourage si è messo al lavoro e sta cercando una sistemazione all'attaccante classe '94 già per il prossimo mese di gennaio.

FIORENTINA O PREMIER? - Gli agenti di Milik stanno bussando alle porte della Premier League, che sembra il mercato più caldo per il giocatore. Un'alternativa in Italia invece potrebbe essere la Fiorentina, che era già interessata in estate. Aurelio De Laurentiis, però, non intende lasciarlo andare via a costi bassi benché Arek abbia il contratto in scadenza. A riferirlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.