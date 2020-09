Rai - Milik deve andar via: rischia un anno in tribuna, il Napoli può perderlo a zero

Quale futuro per Arkadiusz Milik? L'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato fa sapere ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che per il momento, da quando l'affare con la Roma è saltato, non si è mosso nessun altro club. La pista Valencia è da scartare, dal momento che è in crisi economica e non può investire i 25 milioni (più 5 di bonus) che richiede il Napoli. Il Newcastle si era spinto fino a 20 milioni, ma al giocatore non piace la destinazione e nel frattempo è arrivato un altro attaccante. Resisterebbe l'ipotesi Tottenham. Le soluzioni sono tre: o va via entro il 5 ottobre o a gennaio oppure resterà in tribuna per un anno e andrà via a zero.