Rai - Milik, entourage al lavoro per abbassare le pretese di ADL: a gennaio escluse piste italiane

Per Arkadiusz Milik il Napoli continua a chiedere 15-18 milioni alle squadre interessate, ma per tutti il prezzo è troppo alto. Atletico Madrid e Olympique Marsiglia vorrebbero prenderlo a gennaio, ma ad una cifra più bassa. L'entourage dell'attaccante polacco in queste settimane proverà a convincere Aurelio De Laurentiis ad abbassare le pretese, magari fino a 9-10 milioni di euro.

PISTE ITALIANE - Sulle tracce del giocatore ci sono anche Juventus, Inter e Roma: queste tre squadre però lo preleverebbero solo a parametro zero a giugno se a gennaio non dovesse lasciare Napoli. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.