Rai - Milik ha accettato la Roma, ora si chiude: ecco le cifre dell'ingaggio di Arek

In questo momento David Pantak, agente di Arkadiusz Milik, si trova a Trigoria per discutere le migliori condizioni contrattuali per il suo assistito nella sua nuova esperienza alla Roma. Il bomber polacco vorrebbe 5 milioni di euro come parte fissa d'ingaggio, non 4,5 più bonus come offre la società capitolina.

SI CHIUDE PRESTO - La volontà di entrambi i club è quella di chiudere entro domani al fine di consentire all'ex Ajax e a Edin Dzeko di essere rispettivamente a disposizione di Roma e Juventus per la prima giornata di campionato nel weekend. A riferirlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli.