Rai - Milik, il Napoli ha abbassato le pretese: ora si può chiudere con la Roma, i dettagli

Il Napoli, da oggi, ha abbassato le pretese per Arek Milik. Alla Roma ha chiesto 20 milioni più 5 di bonus. I giallorossi, spiega Ciro Venerato su Kiss Kiss Napoli, si sono fermati a 15 più due ragazzi della Primavera. Si continua a trattare, da parte delle due società c'è la volontà di trovare un accordo. Roma in pole position, dunque, anche perché Giuntoli ha ribadito a Milik che la Juve è distante non essendoci accordi tra i due club.