Rai - Milik, Juve al momento indisponibile: quella estiva resta solo un'ipotesi

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juve valuta Milik a giugno con un ipotesi, ma è un'ipotesi e non una certezza. La Juve ha problemi seri, bisogna smaltire contratti di giocatori che non rientreranno nel proge3tto in estate. Non vuole prendere impegni, e cosi l'entourage è libero di valutare. La Juve al momento è indisponibile ad aprire una trattativa.

Marsiglia? Il problema, credo sia legato alla valutazione: il Napoli è fermo a 15 mln, ma anche la formula: il Napoli vorerebbe una percentuale sulla rivendita del polacco, il Marsiglia al momento non ci pensa, la percentuale al momento probabilmente è eccessiva per il club".