Rai - Milik, la Polonia non gli ha garantito gli Europei: deve andar via per conquistarseli

Quale futuro per Arkadiusz Milik? Lontano da Napoli, questo è certo dopo il rinnovo di contratto più volte rifiutato ed esser stato messo fuori rosa. Secondo quanto raccontato dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli spera di guadagnare qualcosa a gennaio e il giocatore stesso vuole svestirsi dell'azzurro subito per non perdere gli Europei. La Polonia, infatti, non gli avrebbe garantito - riferisce il collega - la convocazione se la situazione dovesse restare questa.