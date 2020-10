Rai - Milik proposto a Fiorentina e Torino: restano solo due piste per il polacco

Il Napoli era convintissimo di cedere Arkadiusz Milik al Tottenham ed è rimasto spiazzato quando poi José Mourinho ha chiuso per Vinicius Morais. Ora, da qui al 5 ottobre, farà di tutto per cederlo. L'intermediario a cui il club azzurro s'è affidato avrebbe proposto il giocatore a Fiorentina e Torino, ricevendo però un 'no' per le alte richieste d'ingaggio dell'attaccante polacco.

SOLO DUE POSSIBILITA' - Se i viola vendessero Chiesa alla Juventus, però, si potrebbero poi tuffare su Arek. Resta anche la pista estera legata all'Atletico Madrid (se non prenderà Cavani). A riferirlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.