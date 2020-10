Rai - Milik rifiuta la Fiorentina: se non si convince entro domani non è esclusa causa milionaria

Quale futuro per Arkadiusz Milik? Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall'esperto Rai Ciro Venerato sulle frequenze di RaiNews24: "Tensione Milik-Napoli. Il polacco rifiuta per ora la Fiorentina. Offerti 3,5 milioni piu 500mila di bonus per 5 anni al giocatore che sogna ancora la Premier League o la Liga. Società pronta al pugno duro. Anche perché Everton e Atletico Madrid non sono più interessati alle sue prestazioni. Se entro domani non accetterà la Fiorentina o un altro club non é esclusa una causa milionaria in sede civile per i danni di immagine relativi al famigerato ammutinamento".