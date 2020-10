Rai - Milik, rifiutata la Fiorentina: il Napoli pronto a fargli causa

Domani si chiude il mercato e Il futuro di Arkadiusz Milik resta un rebus da sciogliere. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ne ha parlato ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’: "Milik di fatto è stato ceduto alla Fiorentina dal Napoli, il calciatore però per ora ha rifiutato il trasferimento. La Fiorentina ha offerto all'attaccante cinque anni di contratto a 3,5mln netti più 500mila di bonus. Se entro domani alle 20 il polacco non accetterà una nuova destinazione, resterà in tribuna per un anno ed inoltre ci sarà la causa civile indetta dal Napoli per i danni d’immagine che potrebbe essere multimilionaria".