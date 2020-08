Rai - Milik-Roma, il polacco chiede i 5mln promessi dalla Juve: distanza anche con ADL

Anche oggi nuovi colloqui tra Fienga della Roma e De Laurentiis per la cessione di Arek Milik. Come riporta Ciro Venerato, giornalista Rai, la Roma valuta Cengiz Under 25mln e girerebbe il giovane talento Riccardi al Napoli, valutato 15mln. La roma vorrebbe inserire nello scambio Ante Coric e Mirko Antenucci senza cash, ma a questa proposta c'è stato il secco rifiuto di ADL. La richiesta del Napoli è Under più 20mln o soltanto 40mln.

C'è poi da trovare ancora l'accordo tra Under e il Napoli. Ramadani, agente del turco, chiede 3mln netti mentre il Napoli è fermo allo stipendio che Under percepisce alla Roma, ovvero 2mln più di bonus. Milik intanto ancora non ha accettato la Roma, pensa ancora alla Juve e nel caso vorrebbe lo stesso stipendio che prenderebbe a Torino, 5mln per i prossimi 4 anni.