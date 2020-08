Rai - Milik-Roma, serve la quadra tra i club: il Napoli vorrebbe più soldi e soltanto Under

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dzeko alla Juve ci va volentieri, il problema non è lui: il problema è capire se Roma e Juve trovano l'accordo, i bianconeri devono trovare i 10 mln più 2 di bonus che vuole Roma. Serve qualche rescissione consensuale, Higuain e Khedira, per risparmiare qualche euro. Quando Paratici dirà all'agente di Milik che la Juve non è più interessata, a quel punto capirà che è stato sedotto ed abbandonato ed inizierà a valutare la Roma.

Ad oggi, quello che mi arriva, è che la Roma vuole chiudere in un certo modo Milik, ed il Napoli in modo diverso. Altro che 48 ore, ci vorrà un po' di tempo. La Roma non vuole mettere molti soldi, vuol chiudere con Under e Riccardi più 10 mln, ma il Napoli vorrebbe tenere sul piatto solo Under e 20 mln".