Rai - Milik, scenario grigio: Napoli non cala le pretese e l'agente si arrabbia

E' andato in scena in mattinata un lungo colloquio tra Cristiano Giuntoli e David Pantak, agente di Arkadiusz Milik, al fine di sbloccare la situazione legata al giocatore, per il quale però gli scenari restano grigi. Le ultime sulla vicenda arrivano da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Giuntoli, dopo aver parlato con De Laurentiis, ha confermato all'entourage del polacco quanto esposto nell'ultimo incontro. Il Napoli, dunque, non si muove di un metro: 18 milioni di valutazione, al fine di ottenerne almeno 15. Pantak ha detto a Giuntoli che in questo modo è complicato e a perdere potrebbero essere tutti, non riuscendo a venderlo. Juventus, Inter, Fiorentina, Atletico Madrid, Milan restano interessati. Il Napoli deve fare una scelta: perderlo a parametro zero o fissare una cifra ragionevole".