Rai - Milik, solo colloqui informali: gli agenti lo offrono a tanti, 2-3 club interessati

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, si è soffermato sul futuro di Arkadiusz Milik ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Milik siamo fermi a colloqui informali in Italia e all'estero, soprattutto in Premier League, ma non c'è nulla di concreto. L'Atletico Madrid cerca un attaccante, così come la Fiorentina ed è un nome spendibile per entrambi i club. Il polacco piace a diversi club, Roma compresa, ma per ora non ci sono trattative fondate. Siamo ancora ai pour parler".