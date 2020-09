Rai - Milik-Tottenham, incontro a Londra: il polacco chiede 5mln d'ingaggio

Il Tottenham si è interessato ad Arkadiusz Milik, tant'è vero che da ieri sera è approdato l'intermediario internazionale Fabrizio De Vecchi a Londra. Quest'ultimo avrebbe in agenda in queste 48 ore londinesi una serie di colloqui, perlopiù informali, anche con gli Spurs. Questi ultimi, però, se non dismetteranno qualche attaccante (leggi Dele Alli) non potranno chiudere per l'attaccante del Napoli.

PROBLEMA INGAGGIO - Il bomber polacco, inoltre, ha rifiutato 4,5 milioni dal Napoli e ha visto sfumare l'ingaggio promessogli da Juventus e Roma. Per questo parte da un desiderata di stipendio pari a 5 milioni. Vedremo se il Tottenham raggiungerà tale cifra. A riferirlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.