Rai - Mirante, mai nessun contatto col Napoli: c'è ottimismo per Meret

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Rai Ciro Venerato è stato interrogato anche sui rumors riguardanti Mirante, attualmente svincolato: "Non se ne farà niente, non c'è mai stato nulla. Dall'entourage del giocatore arrivano smentite secche, lui non vuole neanche fare il secondo o terzo ma avere un po' di spazio. Il Napoli inoltre non farà un investimento, per Meret è più ottimista del professor Falco ed immagina 30 giorni, poi magari diventano 40".