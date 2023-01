Rai - Mollato Ounahi! L’Angers chiede 25mln, Giuntoli non va oltre i 15 offerti: le ultime

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

Ounahi-Napoli? "Non ci sono buone notizie. Gli azzurri sembrano aver mollato la presa, in seguito all'offerta di 15 milioni avanzata. L'Angers non si è resa disponibile alla trattativa, poichè ha chiesto 25 milioni. Contatti telefonici interrotti tra l'agente del calciatore e il Napoli, poiché la società azzurra lo valuta quella cifra e non si muove da quella posizione".