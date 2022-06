Rai - Nandez, la richiesta del Cagliari e la risposta del Napoli

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai ha parlato della trattativa tra Napoli e Cagliari per Nandez.

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai ha parlato della trattativa tra Napoli e Cagliari per Nahitan Nandez: “Il Cagliari risponde al Napoli: no al prestito con diritto di riscatto, ma solo prestito con obbligo fissato a 10mln. Risposta del Napoli: dobbiamo prima vendere Demme. Il centrocampista piace al Valencia e all’Eintracht Francoforte, ma al momento le offerte non sono importanti”.