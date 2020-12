Rai - Napoli attento ai migliori profili delle piccole di A: occhi su Zaccagni e Zappa

Il Napoli è molto attento anche al mercato dei giovani e, stando a quanto riferito dall'esperto Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, starebbe seguendo - per il momento da lontano - due calciatori che si stanno mettendo in mostra in questa prima parte di Serie A. Si tratta di Mattia Zaccagni, trequartista-goleador classe 1995 dell'Hellas Verona, e Gabriele Zappa, terzino classe '99 che sta disputando quest'annata in prestito al Cagliari ma che è di proprietà del Pescara. Al momento non c'è trattativa, ma gli azzurri sono stuzzicati da questi due profili.