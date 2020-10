Rai - Napoli-Bakayoko, offerta ufficiale al Chelsea: entro sabato la risposta, cifre e dettagli

Arrivano ulteriori novità riguardo l'interesse del Napoli per Tiémoué Bakayoko (26), per il quale gli azzurri si starebbero muovendo in maniera importante. Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ne ha parlato nel corso della trasmissione 'Calcio totale': "Offerta ufficiale del Napoli al Chelsea per Bakayoko, colloqui telefonico tra i club: il Napoli offre 2 mln di euro per il prestito oneroso senza diritto o obbligo, ed arriva ad offrire al giocatore 2 mln ma ne guadagna 3.5, condizioni molto difficili. Il Chelsea vorrebbe un prestito con diritto, entro sabato il club inglese farà sapere al Napoli la propria risposta".