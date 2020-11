Rai - Napoli chiede a Maksimovic di abbassare le pretese: due club alla finestra

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha dato le ultime sul futuro di Nikola Maksimovic ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Maksimovic al momento siamo ai rumors. Anche in questo caso però il Napoli ha fatto capire a Fali Ramadani che non si andrà avanti se non caleranno le richieste. Ci sono sussurri di chiacchiere con l'Inter, ma c'è stata solo una chiacchiera, prima di parlare di trattativa ce ne vuole. Inoltre è un pallino di Ancelotti e potrebbe pensare di prenderlo a parametro zero.