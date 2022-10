Rai - Napoli-Lobotka, rinnovo a buon punto: c'erano sondaggi di Chelsea e City

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Tv Luna nel corso della trasmissione ‘Il salotto del calcio’

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Tv Luna nel corso della trasmissione ‘Il salotto del calcio’: “Rinnovo di Lokotka? Siamo a un buon punto, si sta ancora discutendo. Non dico che è fatta perché io do delle certezze solo quando c'è la firma oppure l'intesa è vicinissima. Ad oggi non siamo ancora a questo. Il Napoli è disposto a riconoscergli 2.5 milioni di euro a stagione, credo che il procuratore del giocatore aspiri ad un contratto di oltre tre milioni di euro. Ma si discute e c’è la volontà tra le part di rinnovare e quando è così poi la sintesi si trova. L'agente di Lobotka ha sicuramente ricevuto almeno due telefonate: una dal Chelsea che sta valutando il futuro di Jorginho, l'altra dal Manchester City".