Rai - Navas ha l'accordo col Napoli, ma manca quello tra i club: la situazione

Keylor Navas al Napoli non è un affare chiuso. Anzi, nella giornata di ieri secondo Rai Sport i contatti non sono stati proficui. Il portiere costaricano ha già un accordo con gli azzurri per un biennale da 3 milioni col 10% sullo stipendio lordo riconosciuto all'agente Mendes, ma deve raggiungere un'intesa anche coi parigini per la buonuscita.